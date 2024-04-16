彼氏に浮気されたことはありますか？彼がどんなに隠そうとしていても、意外なところから発覚するんですよね……。今回は、「彼氏の浮気が発覚したデート中の謎行動」の中から、普段買わないぬいぐるみを買ったことで浮気を見破ったエピソードをご紹介します。ぬいぐるみを買っていた「彼氏と夢の国でデート中、普段なら絶対買わないぬいぐるみを買っていた。怪しいと思い、彼氏のことをいろいろ調査してたら、どうやら浮気をして