LINEの情報漏えい問題で、異例となる2度目の行政指導が行われた。LINE利用者の個人情報が漏えいした問題をめぐっては、総務省が先月5日、運営するLINEヤフーに対して行政指導を実施し、4月1日には再発防止などに向けた報告書が提出された。しかし、漏えいの原因となった主要株主である韓国のネイバー社とのネットワークを完全分離するのが2年先となっているなど、安全管理に向けた具体策と実施計画が不十分だったなどとして、16日