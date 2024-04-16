第96回米アカデミー賞で、アジア初の視覚効果賞を受賞した、山崎貴監督（59）の「ゴジラ−1.0」が、Amazonプライムビデオで5月3日から見放題独占配信することが決まった。16日に同社が発表した。また「ゴジラ−1.0」の独占配信開始と合わせて、庵野秀明監督（63）が脚本・総監督、樋口真嗣監督（58）が監督・特技監督を務めた16年の映画「シン・ゴジラ」のモノクロ版「シン・ゴジラ：オルソ」も独占配信。さらに1954年（昭29）に公