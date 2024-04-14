平愛梨週刊女性PRIME

平愛梨と三瓶の間柄に「気持ち悪い関係」の声 投稿した長男の写真巡り騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 平愛梨がSNSに長男の「ものまね写真」を投稿したと週刊女性PRIMEが伝えた
  • 「親友の三瓶さんの真似笑」と綴っており、投稿には「かわいい」などの声が
  • 一方、「気持ち悪い関係」など、三瓶との関係性を指摘する声も上がっている
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