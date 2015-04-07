『もしもツアーズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「親友の三瓶さんの真似笑」と綴っており、投稿には「かわいい」などの声が
週刊女性PRIME
旅に合流した南原清隆は「ウッチャンに呼ばれてさ〜」とコメント
スポニチアネックス
ラストにふさわしいゲストとして、サプライズでウッチャンナンチャンが登場
モデルプレス
後番組の内容から、一部で「キャイ〜ン外し」ではとの見方もあるとライター
Smart FLASH
過去に「2代目ツアーガイド」を務めた平愛梨がSNSでこのことに言及
J-CASTニュース
21日放送回で、3年間にわたり出演した同番組からの卒業を発表した
デイリースポーツ
長男は「オレよりデカイ」が、プロレスをやりたいと言われたことはないそう
スポーツ報知
料理人見習いとなり、サッカー日本代表の長友佑都の食事サポートをするそう
オリコンニュース
「すてきなガイドさんになれるように頑張ります！」と意気込みを語った
ツアーガイドを卒業した、事務所の先輩である平愛梨に代わって出演
番組の最後に挨拶をしたが、涙で言葉は途切れ途切れに
初代ツアーガイドの坂下千里子から引き継ぎ、2011年10月から参加していた平
舛添要一元都知事が2013年と14年の正月の家族旅行で利用して話題になった
極楽とんぼ時代は、相方である山本圭一の鼻息にさえイライラしていたと告白
Techinsight