◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥ルイス・ネリ（５月６日、東京ドーム）スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥が１０日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。この日が３１歳の誕生日で「ホワイトタイガー」をイメージした新しいロゴを披露。挑戦者ルイス・ネリが「ヒョウ」の異名を取ることに対抗した。大