韓国で“日本AV女優”への風当たりが強い。【写真】“あの女性DJ”を題材にしたAVが販売中止に！韓国も反応3月28日、ある音楽イベントの出演ラインナップが発表された。今回明らかになったのは、5月24、25日に全羅南道・麗水（チョルラナムド・ヨス）で開催される「麗水（ヨス）エキスポOTTミュージックフェスティバル」というイベントの出演者だ。ソンミ、ファサ、CRAVITYなど、若者にも人気の有名アーティストたちが名を連ねたな