落語家の林家木久扇が３１日、歴代最長の５５年間レギュラーを務めた日本テレビ系「笑点」（土曜・後５時半）で最後の大喜利を終え卒業した。大喜利では木久扇にちなんだお題が繰り広げられ、３本目のお題パートでは「木久扇さんにありがとう」ということで「笑点」史上初のサプライズ演出が登場。木久扇のイメージカラーである黄色のタオルが本人にはシークレットで観客に配られており、司会の春風亭昇太からの「ありがとう！