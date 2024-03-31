人気作品『ドラゴンボール』をモチーフにした「一番くじ ドラゴンボール 未来への決闘」が、4月6日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】私服姿のベジータもかっこいい！ 『ドラゴンボール一番くじの景品一覧■A賞にパーフェクトセル今回発売されるのは、「一番くじ ドラゴンボール シリーズ」に“人造人間・セル編”に馴染み深いキャラクターたちをラインナップした、全9等級＋ラストワン賞から成