9歳の母でもあるヴァイオリニスト宮本笑里さん。結婚直後に腎盂腎炎で入院。娘を出産後はヴァイオリンと子育て、どのように向き合っているのでしょうか（全3回中の3回）。 【画像】「カメラを見据えた瞳が綺麗！」色彩豊かな作り置きおかずから育児に奮闘中の宮本笑里さんの写真（全9枚） 突然の高熱に見舞われて… ── 2007年にデビューし2012年に結婚、2014年に出産を経験されながらヴァイオリニストとして第一線で活