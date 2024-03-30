「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１１・５」（３０日、都内）総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、“北九州最狂の喧嘩屋”松井健は、元パンクラス１位で、前回のＢＤ１１で元小結千代大龍に快勝した金田一孝介と対戦し、開始２０秒でＫＯ負けの惨敗に終わった。松井は開始１０秒で金田一のラッシュを受けて、あっさりとダウン。立ち上がったが、再びパンチの雨を浴びて、リングに沈んだ