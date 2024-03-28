コンビニ大手のファミリーマート小林製薬の紅麹原料を使用した商品を自主回収すると発表しました。自主回収の対象となるのは、「ビビンバ炒飯＆サムギョプサル」「わかめと玉子のクッパ風スープ」「キムチチャーハン」の3商品です。ファミリーマートが調査したところ、これらの商品には小林製薬の紅麹原料が使われているものの、小林製薬が発表した「意図しない成分」は含まれていないということです。一方で、「安全確保に万全