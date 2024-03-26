ドジャース大谷翔平投手は２５日午後２時４５分（日本時間２６日午前６時４５分）、水原一平通訳が違法賭博問題で解雇された件に関して、声明文を発表した。通訳同席で、用意したメモを読み上げながら、一切の関与を否定。「彼が口座からお金を盗んで、僕の周り、みんなにうそをついていた」などと語った。早朝のテレビ各局も当初の放送予定を変更し、現地からの中継などに切り替えた。ＴＢＳ「ＴＨＥＴＩＭＥ，」では、午