テレビ朝日系大型特番「タモリステーション」（午後８時５４分）が２３日放送された。この日の番組では、生放送で「ＭＬＢ日本人選手大追跡ＳＰ」と題し、ドジャース大谷翔平、パドレス・ダルビッシュ有らが躍動したＭＬＢ韓国開幕シリーズを追った。ゲストとして出演した昨年のＷＢＣ優勝監督・栗山英樹さんは、司会のタモリに愛弟子・大谷と元バスケットボール選手の田中真美子さんとの結婚について「結婚について、お話し