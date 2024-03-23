軽乗用車が突っ込んだコンビニ＝23日夜、長野市23日午後7時ごろ、長野市南長野北石堂町のコンビニ「ローソン長野南千歳店」に軽乗用車が突っ込んだと119番があった。消防によると、店内にいた客の30代男性と10代女性が負傷し、病院へ搬送された。運転していた10代女性にけがはなかった。長野中央署が当時の状況を詳しく調べる。現場はJR長野駅から北約400メートルの交差点に面した店舗。