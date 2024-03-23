アフリカの北西州にある「ピラネスバーグ国立公園（Pilanesberg National Park）」で、雄ゾウがサファリトラックを攻撃する瞬間が捉えられた。当時の動画はSNSで拡散しているが、「トラックが野生動物に近づきすぎたからだ」という非難の声があがったようだ。英ニュースメディア『The Sun』などが報じた。【この記事の動画を見る】ピラネスバーグ国立公園は、南アフリカで4番目に大きな国立公園ということもあり、“ビッグ5（南