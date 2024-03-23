俳優の寺田農（てらだ・みのり）さんが14日未明、肺がんのため死去していたことが23日、分かった。81歳。東京都出身。所属事務所が公式サイトで発表した。 【写真】英語吹き替え版でも名バイプレイヤー「ムスカ大佐役」は俳優マーク・ハミルが務める 同社は公式サイトで「最後まで仕事を続けながら、諦めることなく希望を持って、治療に励んでまいりましたが、桜の開花を待たずして帰らぬ人となりました」と報