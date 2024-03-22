2024年から始まった「新NISA」。この制度を活用し、高配当株を買って長期保有し、貯金がわりに株式投資しようと考える方も少なくないでしょう。利益が非課税になるという大きなメリットばかりが目立つ新NISAですが、注意すべきポイントもあります。そこで本稿では、株式会社ソーシャルインベストメントの川合一啓氏が、新NISA活用のメリットとともに、株式投資初心者が押さえておきたい「落とし穴」について解説します。NISAは配当