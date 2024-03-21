名門大学の非公認サークルが迷惑行為名門の国立大学として知られる神戸大学の学生が旅館の天井や障子を破壊する動画がSNS上に流れ、大学が謝罪する事態になった。神戸大学の非公認バドミントンサークル「BADBOYS」が、合宿先の旅館で繰り広げた迷惑行為を記録した映像。訪れた旅館の部屋で、楽しげな声を上げながら障子に穴を開ける学生たち。そして、破った障子の穴から学生たちが顔を出し、笑顔で記念撮影をする場面もあった。SN