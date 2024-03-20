春キャベツの甘みがたまらない「ガーリック焼き」春野菜の定番、春キャベツ。今回は春キャベツの甘みを存分に楽しむことができる「ガーリック焼き」のレシピをご紹介します。春キャベツとにんにく、調味料だけで作れるのも嬉しいポイント。春キャベツとにんにくの風味が相性抜群の副菜レシピです。✿春キャベツのガーリック焼き✿by チャーミル春キャベツをニンニクで焼き、しょうゆをたらり〜☆2011年4月27日100人