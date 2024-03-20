お笑いコンビ「ラランド」が１９日配信のユーチューブチャンネルに出演し、サーヤがＸ（旧ツイッター）について「おしまい」と宣言した。サーヤはＳＮＳでＸ（フォロワー２８万人）、インスタグラム（同２４万人）、スレッズ（９万人）を展開している。コンビのユーチューブ動画では「ツイッターはおしまい」と語り、右手で握りこぶしをつくる。Ｘは「オワコン」だとも表現し、「どこを見わたしても野グソ（のようなコメント