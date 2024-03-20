大阪府寝屋川市の幹部職員が、宿泊先の温泉旅館で女湯の脱衣所の隙間からスマホで宿泊客の着替えを盗撮し、御用となった。建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで17日、奈良県警吉野署に逮捕されたのは、寝屋川市都市基盤整備部審査指導課の次長兼課長、仲西淳容疑者（54）。新潟市でメンズアロマ摘発…古い一軒家で行われていた“濃厚施術”サービスと口コミ先週末の16日、仲西容疑者は奈良県天川村の老舗温泉旅館に宿泊。紀伊半