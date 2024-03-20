「朝起きて車がなかった時はパニックでした。窃盗犯が憎くて仕方ない。でも２週間以上経っても捜査は進展がない。もう諦(あきら)めるしかないと思っています」こう語るのは、愛車のランドクルーザーを盗まれた東京都在住の50代男性のＡさんだ。警察庁の発表によると、20年にわたり減少傾向だった国内の自動車窃盗件数が、コロナ禍の’21年を境に増加傾向に転じた。毎年5000台以上が被害に遭(あ)っており、なかでもアルファードの盗