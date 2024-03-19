大相撲三月場所＞◇十日目◇19日◇大阪・エディオンアリーナ体重61キロの小兵力士が、体重100キロ、身長30センチ差もある巨漢力士を珍取組で何度も翻弄。そのたびに館内からどよめきが起こった。さらに強烈な下手投げで身長191センチの力士を土俵に転がすと、どよめきは一転、館内は大きな拍手と歓声に包まれ、「舞の海以来や」「よく頑張った」「相撲の醍醐味よ」などの反響も寄せられた。【映像】61キロ力士の“珍手”に館内