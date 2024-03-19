フィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア覇者で、今季限りでの現役引退を発表した本田真凜さんが、１９日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムに「嬉（うれ）しいご報告です！」と書き始め、「２０２４年、３月明治大学を卒業しました」と本田さん。校舎の前で写真に納まり、「大学生活を一緒に過ごしてくれたお友達、沢山（たくさん）の新たな学びと共に温かく応援してくださった先生