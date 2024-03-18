今回は、都内在住のOLるなさんの〈おしゃれにまつわる失敗談〉をご紹介します。ある日、気になる男性から高級なお寿司屋さんに誘われ、気合いを入れておしゃれをしたものの“ある失敗”をしてしまい──？！ 気合を入れてオシャレしたつもりが大失敗！ 高級感のある香りだから、高級店にぴったり！ と思ったるなさんは、香水をつけてお店に向かいました。ところが、お寿司屋さんのカウンターに座って食べ始めると、ある