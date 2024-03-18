タブレットの故障続出を受け2023年10月、徳島県の後藤田正純知事は臨時の記者会見を開いた（写真・共同通信）徳島県で、約8億円をかけて県立高校など30校に配備した、1万6500台のタブレット端末の過半数が「故障中」という異常事態が起きている。1台あたりの価格は4万8950円で、国からの交付金を活用したという。「製品は中国のパソコン会社、ツーウェイ社製の『UBOOK』という機種です。入札を経て四電工徳島支店が納入。入札に