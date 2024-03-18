カフェやレストランで働いていると、たくさんのお客様と関わると思います。カップルや夫婦など、ラブラブなお客様を見ているとほっこりした気持ちになりますよね。今回は、「居酒屋店員が目撃した彼女に尽くす男性のエピソード」の中から、彼女のことをよく見ている気が利く男性の話をご紹介します。酔った彼女をやさしくサポート「居酒屋でバイトをしていたとき、彼女のために率先してお冷を注文する彼氏さんを見たとき、『なんて