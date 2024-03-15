ラストランを迎えたJR西日本の在来線特急「サンダーバード」の車内で、外国人の男による車掌への暴力行為があったとして、警察が出動した様子などの写真がX上に次々に投稿されている。この男は検札しようとした車掌にブチギレて突き飛ばした、といった情報が流れている。JR西日本の金沢支社は、取材に対して、男と車掌の間にトラブルがあったとして、警察に通報したことを明らかにした。スーツケースを横に置いた白人の男が、警察