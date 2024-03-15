このほどノリノリで歌うオカメインコの動画がTikTokに投稿され、注目を集めている。オカメインコが歌う姿は可愛らしいが、その時刻は朝7時だった。朝の大事な睡眠の時間を邪魔された飼い主が制止するも、歌い続けるオカメインコの様子には、多くのフォロワーが笑ってしまったようだ。米ニュースメディア『People.com』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】注目を集めているのは、イギリス在住の女性が飼っているオカメイン