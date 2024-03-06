3月4日放送『声優と夜あそび』（AbemaTV）に生放送された、人気料理研究家のリュウジ氏（37）がゲストとして出演。番組の終盤で、まさかのハプニングが発生した。番組冒頭、MCを務める声優の八代拓（31）がキッチンスタジオに入ると、リュウジ氏と同じく番組MCで声優の安元洋貴（46）がすでにハイボールを飲んでおり、リュウジ氏のジョッキは半分空の状態。すでに出来上がっている様子のリュウジについて安元は「酔ってる所が期待