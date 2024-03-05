プロ野球選手会（会沢翼会長）は５日、「プライバシーの尊重に関するお願い」と題した声明を発表した。近年のＳＮＳでの情報拡散の状況に懸念を示し、「選手にも尊重されるべきプライバシーが存在することについて、今一度お考えいただければ幸いです」と、呼びかけた。声明全文は次の通り。「近年、スポーツ選手を含む著名人について、私生活上の事柄に関する報道やＳＮＳへの投稿が過熱しています。特にインターネットやＳ