春を前に2025年度の新卒採用が盛んになっています。NHKも例外ではなく、既に説明会やインターンシップが実施されています。そこで今回は、説明会などでは絶対に聞けない、NHKの採用選考や業務・給料のリアルな話を私が知る範囲でお伝えします。NHK職員の採用基準は？昔話で恐縮ですが、最初に、私がNHKの採用選考を受けた約20年前を振り返ってみます。私は、学生時代に言語学を専攻していたこともあって、なんとなくの連想からマス