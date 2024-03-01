2024年2月29日、史上初の現職総理出席での政治倫理審査会（政倫審）が開かれた。一方で同日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がインスタグラムで結婚を発表。大きな話題となったと同時に、SNSでは政倫審の報道が大谷選手の話題で埋もれてしまう可能性を指摘する声も出た。NHKで21時から放送された「ニュースウオッチ9」ではトップ項目で大谷選手の結婚を報じたことで、一部から批判の声が上がっている。各社は本当に政倫審