《いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます》2月29日（日本時間）、ドジャース大谷翔平選手（29）が、自身のインスタグラムで結婚を報告した。文書には、結婚相手が日本人女性であること、1日に囲み取材を行うことなども記されていた。これまで恋人の存在を一切感じさせておらず、あまりに突然の発表だったため、世間では驚き