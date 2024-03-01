フロリダ州ジャクソンビルの病院を訪れた男性の鼻の中から2月初旬、生きたハエの幼虫が摘出された。鼻の奥に蠢く幼虫は150匹にもなり、脳に達した場合は死に至った可能性もあったという。ジャクソンビルのネットメディア『First Coast News』などが伝えた。【この記事の動画を見る】フロリダ州ジャクソンビルのHCAフロリダ・メモリアル病院に2月9日夜、男性が鼻血、顔面浮腫、体調不良などを訴えて診察に訪れた。男性は昨年10月