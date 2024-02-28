フランスの名優アラン・ドロンさんの自宅から銃72丁と弾薬3000発が押収され、検察当局が捜査を開始したことがわかった。フランスメディアによると22日、フランス中部ドゥシー・モンコルボンにあるアラン・ドロンさんの自宅を当局が捜索し、銃72丁と弾薬3000発を押収した。また自宅敷地内には射撃場もあったという。ドロンさんは銃を所持する許可証を持っておらず、検察当局が「武器の違法保管」などの容疑で捜査を開始した。ドロン