レゾンデートルは2月23日、「夫婦のセックスレスに関する実態調査」の第5報を発表した。調査は2023年10月23日〜12月18日、完全なセックスレス状態にある20〜50代の既婚男女635人(男性320人、女性315人)を対象に、インターネットで行われた。○「夫婦のセックスレスを解消したい」の割合に男女で差「夫婦のセックスレスを解消したいと思うか?」完全なセックスレス状態にある男女に、「夫婦のセックスレスを解消したいと思うか?」と