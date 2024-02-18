タレントの上沼恵美子が１８日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。漫才時代に自身をイビった「師匠」を実名で明かした。この日のゲストは昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたヤーレンズ。上沼と共演が夢だったという楢原真樹は「千里・万里さんのＤＶＤ持ってますもん。『お笑いネットワーク』の」と、上沼が姉と組んでいた海原千里・万里の話を引き合いにリアルなファンだったことを強調した。上機嫌に