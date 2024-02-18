―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ・大手ゲーム会社の決算から2023年の年末商戦を振り返る1月末〜2月中旬にかけて、大手ゲーム会社の第3四半期決算が続々と発表されています。任天堂の売上高2倍になった部門とは？さすがはコーエーと絶賛の声が上がった理由とは？明暗分かれたそれぞれの第3四半期決算の内容をざっくり見ていきましょう。◆任天堂ハード7年目「未知の領域」突入も好調任天堂の2024年3月期第3四半期