エベレストへの登山者に、“自身の排泄物の掃除”が義務化された。パサン・ラム地方自治体が新たなルールを発表。世界最高峰の頂に挑戦する登山者らはベースキャンプで便を入れる袋を購入し、「下山時にチェックされる」という。エベレストに捨てられた排泄物が極度の低温により、完全に分解されないことを理由に義務化されたそうで、同自治体のミングマ・シャーパは英放送局BBCにこう話している。「私たちの山が臭くなり始めてい