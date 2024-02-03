2日夕方下高井郡野沢温泉村のスキー場でバックカントリーをスノーボードで滑走していた男女3人が道に迷い遭難しました。３日朝7時から捜索活動を行い午前8時すぎに3人を無事発見しました。2日午後4時すぎ野沢温泉スキー場の毛無山山林内でバックカントリーをスノーボードで滑走していた男性から「道に迷った」と110番通報がありました。遭難したのは男性2人と女性1人です。日本人