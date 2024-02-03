ゴジラ-1.0/C』に登場するゴジラ・呉爾羅のマイナスカラーver.フィギュアが「ムービーモンスターシリーズ」から登場！モノクロカラーだからこそ表現できる、その迫力と存在感に注目だ！＞＞＞マイナスカラーの迫力を見よ！ゴジラ・呉爾羅の詳細をチェック！（写真8点）怪獣映画の金字塔『ゴジラ』シリーズの最新作にして生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』（山崎貴監督）。公開から87日間で観客動員数363万人・興行収入55.9億円