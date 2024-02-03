丸刈りを金髪に染め上げてキャンプインした中日の中田翔（34）。【前編を読む】中田翔「まだまだ無知です」 キャンプで見せた「大人の謙虚さ」…豪快スイング封印「今年のテーマは『大人』です」と言い、フリー打撃ではファンに向けて策越えを披露するのではなく、センターから右の逆方向を意識するように、丁寧にバットを振っていた。（【前編】からつづく）◇◇◇◇長い時間を割いた守備練習でも、軽快な動きを披露