大相撲初場所は28日、東京・両国国技館で千秋楽の取組が行われ、横綱・照ノ富士（32＝伊勢ケ浜部屋）が関脇・琴ノ若（26＝佐渡ケ嶽部屋）との優勝決定戦を制して4場所ぶり9度目の優勝を決めた。照ノ富士はこれまで唯一優勝していなかった初場所を制し、“全6場所制覇”を達成した。本割では綱獲りに挑む霧島に寄り切りで勝利。過去10勝0敗の“お得意様”を一蹴し、綱の貫禄を示した。13勝2敗での優勝決定戦では、琴ノ若との真