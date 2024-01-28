23日、ガザ情勢を巡る国連安保理会合で発言するグテレス事務総長＝ニューヨーク（国連提供・共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は28日、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のスタッフ12人が昨年10月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエル奇襲に関与したとの疑惑で、9人の身元を特定し、調査を進めていると明らかにした。ほか1人は既に死亡しており、残る2人の身元特定を進めている。声明によると、UNR