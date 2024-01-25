【推しの子】実写化スペシャルビジュアル（東映株式会社公式HPより）週刊女性PRIME

「推しの子」実写でアイ役にピッタリ？原作ファンが推す元アイドルの名前

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 【推しの子】」の実写映像化について週刊女性PRIMEが伝えた
  • アイ役として、原作ファンの支持を多く集めたのは田中れいなだと筆者
  • ネットでは「ビジュアルからして田中れいな一択」との声もあるという
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