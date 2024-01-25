ベテラン県議が無免許運転で事故を起こし、辞職の意向を表明した。長野県・高村京子県議「県議会議員にあるまじき重大なことを、現実問題として起こしてまった。職を辞させていただきたい」長野県議会の高村京子議員は24日、無免許で車を運転したうえ、横断歩道を歩いていた21歳の女性をはね、腰の骨を折るなどの大けがを負わせた。高村議員によると、事故対応にあたった警察官の指摘で、2023年3月、免許を失効していたことに気づ