ブシロードは、スマートフォン向けアプリ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」（スクフェス2）のサービスを2024年3月31日(日) 15時00分をもって終了することを発表した。「スクフェス2」は、2023年4月15日にサービスを開始したリズムアクション＆アドベンチャーゲーム。サービス開始から約1年でのサービス終了となった。【運営よりお知らせ】この度、2024年3月31日(日) 15時00分をもちまして「ラブライ