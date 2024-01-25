コンセプトカー2モデルを初披露マツダは2024年1月12日、東京オートサロン2024の会場（幕張メッセ、千葉市美浜区）で、コンセプトカーの新型「MAZDA SPIRIT RACING RS concept」（以下、RS concept）と新型「MAZDA SPIRIT RACING 3 concept」（以下、3 concept）を世界初公開しました。これらに対しSNSではどうのような反響が寄せられたのでしょうか。マツダ「MAZDA SPIRIT RACING RS concept」マツダは2021年にレーシングチー